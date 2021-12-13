Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться до конца 2021 года, о точной дате Кремль сообщит позднее, сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, состоится ли встреча в этом году, Песков ответил: "До Нового года, да".

В начале декабря Лукашенко заявил, что в конце месяца планирует встретиться с Путиным и обсудить текущие события и планы на 2022 год. В последний раз они проводили переговоры 9 сентября в Москве. В конце сентября источник "Интерфакса" сообщал, что белорусский лидер приехал с частным визитом в Сочи, чтобы отдохнуть.

4 ноября Путин из Крыма по видеосвязи принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, а Лукашенко посетовал, что российский президент поехал в Крым без него.

Кроме того, два лидера регулярно проводят телефонные разговоры.

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с режиссером Сокуровым

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу
Нападения в школах и вузах

Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове находится в реанимации

Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });