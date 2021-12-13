Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться до конца 2021 года, о точной дате Кремль сообщит позднее, сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, состоится ли встреча в этом году, Песков ответил: "До Нового года, да".

В начале декабря Лукашенко заявил, что в конце месяца планирует встретиться с Путиным и обсудить текущие события и планы на 2022 год. В последний раз они проводили переговоры 9 сентября в Москве. В конце сентября источник "Интерфакса" сообщал, что белорусский лидер приехал с частным визитом в Сочи, чтобы отдохнуть.

4 ноября Путин из Крыма по видеосвязи принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, а Лукашенко посетовал, что российский президент поехал в Крым без него.

Кроме того, два лидера регулярно проводят телефонные разговоры.