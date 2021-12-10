Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российский истребитель сопровождал самолет ВМС США над Черным морем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель Су-30 в пятницу вылетал на сопровождение самолета-разведчика Р-8А ВМС США над акваторией Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили военные.

В Центре заявили, что нарушения границы не допущено, полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Военные отметили, что американский самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря и приближался к российским границам.

Су-30 США Черное море

Новости

Роспотребнадзор направил сотрудников в ЮАР в связи со вспышкой "омикрона"

Муратов сравнил отъезд журналистов и правозащитников из России с "философским пароходом"

Муратов сравнил отъезд журналистов и правозащитников из России с "философским пароходом"

Евгений Пригожин в Лондоне подал иск к основателю Bellingcat

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя

Сбербанк восстановил работу онлайн-банка после сбоя
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 55,7%

Венгрия ограничила выдачу виз российским туристам

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Совфед отклонит закон о дистанционном обучении из-за ошибки Минпросвещения

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

Пропавший в Москве офицер Росгвардии найден мертвым в доме под Тулой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });