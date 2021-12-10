Российский истребитель сопровождал самолет ВМС США над Черным морем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель Су-30 в пятницу вылетал на сопровождение самолета-разведчика Р-8А ВМС США над акваторией Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили военные.

В Центре заявили, что нарушения границы не допущено, полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Военные отметили, что американский самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря и приближался к российским границам.