Военные РФ сообщили о слежении за французским фрегатом в Черном море

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные начали слежение за боевым кораблем Франции "Овернь", который зашел в Черное море, сообщил во вторник Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Франция направила боевой корабль в Черное море на фоне заявлений США и других стран НАТО о концентрации российских войск у границы с Украиной.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Минобороны РФ регулярно сообщает о слежении за кораблями НАТО, которые заходят в Черное море, а также о сопровождении российскими истребителями иностранных военных самолетов.

9 декабря российские военные сообщали, что три истребителя Су-27 поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем истребителей "Мираж-2000" и "Рафаль" ВВС Франции, самолета разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, а также самолета-заправщика КС-135 ВВС Франции.

8 декабря Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что российскими истребителями Су-27 над Черным морем сопровождались истребители "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВВС Франции.

25 ноября в Черное море зашел ракетный эсминец США Arleigh Burke. Силы Черноморского флота приступили к слежению за его действиями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Осенью в Черное море заходили американский штабной корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни"), эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк"). Росийские военные заявляли, что отслеживали действия этих кораблей в Черноми море.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря, активизации полетов разведывательной авиации и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. "В море - непосредственное слежение кораблями, с берега - с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, с воздуха - авиацией", - сказал он.

"Зачастили в Черное море"

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу" этим летом, что корабли стран НАТО стали заходить в Черное море чаще, чем во времена СССР.

"Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

В июне российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который, как было заявлено Минобороны РФ, нарушил границу России в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).