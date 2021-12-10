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Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека. Режиссер достаточно резко обратился к главе государства и получил жесткий ответ.

На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста. Он сказал изданию "Подъем", что если будет принято такое решение, он не сможет этого избежать.

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал Песков.

На заседании СПЧ Сокуров долго говорил о существующих в России проблемах - политизации силовиков и отсутствии сильной оппозиции и общественных организаций, он вспомнил о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, выступил против многоэтажной застройки в регионах и предложил отпустить регионы, которые не хотят оставаться в составе России.

"Да. Есть, за что извиниться. Потому что у вас не выступление, а манифест. Набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. (....) Какие-то из них относятся к вещам, лежащим на поверхности и гипертрофированы, какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятны", - ответил президент.

На предложение "отпустить" регионы и решить территориальные споры между ними, Путин ответил вопросом: "Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?"

"Проверяли. В том числе, и по голосованию по Конституции, посмотрите, как люди голосуют. (...) Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, - сказал президент. - У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?".

Он посоветовал Сокурову хорошо думать, прежде чем говорить о некоторых вещах.

Александр Сокуров Владимир Путин СПЧ

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