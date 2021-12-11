Сокуров понадеялся, что Путин не допустит его уголовного преследования

Режиссер Александр Сокуров Фото: Jeff Spicer/Getty Images for Doha Film Institute

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Александр Сокуров сообщил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече СПЧ с главой государства. Вместе с тем, сообщил режиссер "Интерфаксу", он надеется, что "президент этого не допустит".

Из-за высказываний Сокурова власти Чечни заявили о намерении обратиться в Следственный комитет для правовой оценки слов режиссера.

"Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан. И президент участвует в диалоге и с членами Совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения", - сказал Сокуров "Интерфаксу".

По его мнению, всем, кто высказывает критику в его адрес, необходимо "поучиться у президента вести дискуссию, привыкнуть к тому, что есть дискуссия в стране, есть и будет".

Отвечая на вопрос о том, будет ли он приносить извинения за свои слова, Сокуров подчеркнул, что выступление на совете было дискуссией с президентом. Он также отметил, что представители Чеченской республики не расположены к диалогу, подменяя "политическую дискуссию угрозами".

Реакция Чечни на предложение "отпустить"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в телеграм-канале предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера о республиках Северного Кавказа в составе России. "Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые", - написал он.

Позже глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в инстаграме, что парламент обратится к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку выступлению режиссера на совете.

Сокуров на встрече президента РФ с СПЧ предложил отпустить все республики, не желающие жить в составе России. Также Сокуров высказался о неразрешенных территориальных спорах на Кавказе, в частности, касающихся Ингушетии.

В ответ на слова Сокурова президент заметил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию подтвердили стремление граждан жить в составе единого российского государства.

"Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Проверяли. В том числе, и по голосованию по Конституции, посмотрите, как люди голосуют. (...) Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся", - ответил Сокурову глава государства на заседании Совета.