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Три человека пострадали в результате обрушения кровли на руднике в Кузбассе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Таштагольский рудник АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в группу Evraz) возобновил работу, прерванную в связи с подземным толчком и частичным обрушением кровли, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"10 декабря в 01:36 в результате геодинамического явления (толчка) на Таштагольском руднике произошло незначительное локальное нарушение кровли выработки... После обследования выработок, работа рудника восстановлена в 16 часов местного времени", - сообщил представитель компании.

По его словам, весь персонал, находившийся в тот момент в шахте, был оперативно выведен на поверхность.

"В результате происшествия пострадали три работника рудника. С легкими травмами они были доставлены в Таштагольскую больницу, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время все трое находятся дома", - подчеркнул представитель компании.

Таштагольский рудник Evraz Кузбасс

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