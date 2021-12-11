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Нефтяная пленка появилась на реке в районе Астрахани третий раз с начала декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Загрязнение акватории реки Прямая Болда (рукав Волги) в Астрахани обнаружили специалисты главного управления МЧС по Астраханской области в субботу.

В сообщении управления отмечается, что в районе улицы Латышева, дом 3 факт загрязнения подтвердился. На поверхности воды обнаружена радужная маслянистая пленка протяженностью ориентировочно 50 метров и шириной 1 метр.

Как сообщалось, 9 декабря маслянистая пленка наблюдалась на поверхности реки Волги в районе Городского рукава. Ранее, 2 декабря на Волге в том же районе Астрахани на площади 3 тыс. кв. м также была обнаружена радужная пленка.

Астраханская область Волга Прямая Болда

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