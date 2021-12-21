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В Астрахани на Волге появилась нефтяная пленка четвертый раз с начала декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС обнаружили нефтяную пленку на Волге в районе Городского рукава в Астрахани, сообщили в областном управлении ведомства.

Сигнал о загрязнении акватории поступил в управление утром во вторник. Опергруппа подтвердила, что на поверхности реки растянулась радужная-маслянистая пленка от Центрального грузового порта (ул. Адмиралтейская, 53а) до памятника Петру Первому.

О ЧП проинформирована администрация морского порта, Росприроднадзор, полиция, Морсспаслужба, природоохранная прокуратура.

С начала месяца загрязнение Волги или ее рукава Прямая Болда фиксировали еще три раза - 2, 9 и 11 декабря.

Астраханская область МЧС Астрахань Волга Росприроднадзор

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