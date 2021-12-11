В детском санатории в Ханты-Мансийске произошел пожар

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в детском противотуберкулезном санатории в Ханты-Мансийске, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, горит кровля деревянного лечебного корпуса. Порядка 40 детей и персонал были эвакуированы.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали "Интерфаксу", что очаг пожара в санатории находится в одном из кабинетов.

Как отметили в пресс-службе, сообщение о пожаре поступило в 13:32 по местному времени, через минуту на место происшествия прибыли пожарные.

По данным собеседника агентства, разведка подтвердила, что внутри людей не было. "Очаг пожара - в районе стоматологического кабинета, площадь возгорания - в пределах кабинета", - сказал он.