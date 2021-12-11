Пожар в детском санатории в Ханты-Мансийске локализовали на 120 кв. м

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в деревянном административно-бытовом корпусе детского противотуберкулезного санатория имени Сагандуковой в Ханты-Мансийске, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО.

Как сказал собеседник агентства, пожар локализован в 15:30 по местному времени на 120 кв. м. По его данным, здание "дымит до сих пор".

На сайте ГУ МЧС РФ по ХМАО уточняется, что пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 28 человек и восемь единиц техники от подразделений МЧС России.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры округа сообщает, что Ханты-Мансийская межрайонная прокурора организовала проверку по факту пожара, в ходе которой будут проверено соблюдение требований противопожарного законодательства, выяснены причины и условия произошедшего.

Как сообщалось, сообщение о пожаре в административном здании санатория в Ханты-Мансийске поступило в 13:26 по местному времени в субботу. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 13:33 шел дым из чердачного помещения.

По данным МЧС, очаг возгорания находится в пределах стоматологического кабинета, в здании никого не было. Эвакуация не производилась.