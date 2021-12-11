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Детский омбудсмен предложила создать дневные центры для детей с инвалидностью

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, в том числе в отдаленных местностях; по ее мнению, они могут стать той помощью, которая необходима родителям и усыновителям.

В ходе круглого стола "Особые дети - обычная жизнь" она заявила, что приезжая в социальные учреждения, видит, что 30-50% детей имеют родителей, а оказались в центре "по заявлению".

"Это говорит о том, что мы не дорабатываем и не даем силу этой семье, мы не даем альтернативу. Если они проживают в отдаленном районе, где нет никакого ресурса, никаких форм поддержки, конечно же, семье очень сложно. Я общалась с Фондом "Перспективы" Санкт-Петербурга, они показали прекрасное решение - центр дневного пребывания", - сказала Львова-Белова.

По ее словам, такие центры - возможность коммуникации и социализации для детей с инвалидностью, а для родителей - выйти на работу или отдохнуть.

Омбудсмен также отметила, что некоторые учителя оказываются неподготовленными для работы с детьми с особенностями развития.

Мария Львова-Белова

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