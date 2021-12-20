Детский омбудсмен создаст альтернативные формы помощи детям-нарушителям

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что разрабатывает альтернативные формы помощи несовершеннолетним гражданам, совершившим правонарушения.

"Думаем над развитием альтернативных форм помощи несовершеннолетним, оказавшихся в конфликте с законом", - сообщила Львова-Белова на пресс-завтраке, прошедшем в понедельник.

"В России уже существует опыт различных стационарных и полустационарных реабилитационных программ, после которых большинство участников не совершают повторно правонарушений. Этот опыт нужно распространять как возможность подростку исправить поведение, понимая, что причины лежат порой в области семейного неблагополучия и жизненных трудностей", - отметила уполномоченный.

По ее словам, в настоящее время в России наблюдается потребность в развитии сети подростковых центров, активном обучении специалистов в работе с подростками, координации усилий ведомств. "Отдельное внимание - проектам для подростков группы риска", - отметила уполномоченный.

Также омбудсмен сообщила, что в РФ будет создан Федеральный детский общественный совет - в его состав войдут представители детских общественных советов в регионах, "их деятельности будет уделено в следующем году особое внимание".

Кроме того, по словам Львовой-Беловой, при уполномоченном будет создана Родительская платформа, в её состав будут приглашены руководители ведущих родительских сообществ и ассоциаций России. В планах омбудсмена - создание Совета социально ответственного бизнеса при уполномоченном. Предполагается, что на этой площадке будет активно обсуждаться корпоративная благотворительность и волонтерство в интересах детей, сотрудничество государства, НКО и бизнеса в вопросах создания в России благоприятной среды для развития ребенка в каждом регионе.

Аппарат детского омбудсмена также прорабатывает совместно с Минпросвещения вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьи "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности".

Львова-Белова затронула тему распределенной опеки детей с инвалидностью.

"Как опекуну 13 молодых людей с инвалидностью, мне понятны и близки принципы распределенной опеки. Мы считаем важным возможность наличия соопекунов у взрослого человека с инвалидностью, имеющего статус недееспособности", - заявила она.

По ее словам, такая инициатива важна для преодоления конфликта интересов и создания более устойчивого сообщества поддержки. "При этом число соопекунов должно быть ограничено - на наш взгляд, оптимально не более четырех. Важно дать право осуществлять функции соопекуна как физическим лицам, так и некоммерческим организациям", - добавила уполномоченный.