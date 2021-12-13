Три человека пострадали при пожаре на заводе "Норникеля" в Красноярском крае

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в воскресенье лаборатории контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала "ГМК "Норильский никель", сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю в понедельник.

По данным ведомства, пожар начался внутри вытяжного шкафа, а затем распространился на помещение лаборатории.

"Произведена эвакуация всех сотрудников из здания. Пострадали три человека. После оказания первой медицинской помощи они направлены в больницу Оганера", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м, для расследования причин произошедшего создана комиссия.