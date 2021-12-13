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Стая бездомных собак искусала ребенка на Сахалине

Стая бездомных собак искусала ребенка на Сахалине
Бездомные собаки (архивное фото)
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика днем в воскресенье возле здания районной администрации в поселке Ноглики на севере Сахалина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев, а также будут приняты меры профилактического характера", - говорится в сообщении.

Прокуратура также проводит проверку по факту нападения собак, по результатам которой даст оценку действиям ответственных за исполнение закона об обращении с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Местным СМИ бабушка пострадавшего ребенка рассказала, что днем в воскресенье на внука возле здания районной администрации напала стая бродячих собак. Мальчика спасла женщина, которая проходила в это время мимо. Ребенка доставили в местную районную больницу с многочисленными укусами на спине, ногах, руках и голове. Сейчас он проходит лечение, угрозы его жизни нет.

Сахалин Ноглики

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