Жительница Якутска погибла в результате нападения стаи собак

Возбуждено уголовное дело, в городе введен режим повышенной готовности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Якутска погибла в результате нападения собак на территории городского ипподрома, сообщает СУ СКР по Якутии.

Инцидент произошел в среду, когда 53-летняя женщина шла по ипподрому. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что в связи со случившимся в городе введен режим повышенной готовности. Для отлова этой стаи собак задействуют все ресурсы.

"К сожалению, случилась ужасная трагедия, все мы слышали о том, что сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ (Северо-Восточный федеральный университет - ИФ). Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу", - сказал Григорьев в видеообращении, размещенном в его аккаунте в соцсетях.

"Будет мобилизована вся имеющаяся техника и максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии... Сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак", - подчеркнул мэр.

Он также выступил за пересмотр ФЗ N498 ("Об ответственном обращении с животными" - ИФ).

"С момента действия этого закона за последние два года у нас фиксируется увеличение количества на улицах безнадзорных собак, а также случаев проявления агрессии и нападений. Хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этого закона. Такая же картина по всей стране. (...) Мое личное убеждение - закон должен быть пересмотрен в сторону людей", - сказал Григорьев.

Как сообщалось, в Якутске участились случаи нападения собак на людей. Так, в конце ноября стая из девяти собак напала на пожилую женщину и порвала ей шубу. Еще несколько нападений произошло в начале декабря.

После этих случаев власти города сообщили, что усилят работу по отлову животных и будут отслеживать все поступающие жалобы от жителей, в том числе в соцсетях.

Между тем, в среду также поднял проблему безнадзорных животных губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Власти региона фиксируют массовые жалобы на агрессивных собак.

В ходе прямой линии с жителями области Бабушкин выразил надежду, что Госдума РФ обратит внимание на необходимость совершенствования законодательства для регулирования численности бездомных животных на территории российских регионов.