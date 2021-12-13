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Двое детей погибли от отравления неизвестным веществом под Саратовом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области выясняют обстоятельства гибели в понедельник утром двух маленьких детей в селе Александровка Марксовского района, сообщается на сайте СУСКР по региону.

"Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в частное домовладение, констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение госпитализированы семилетний мальчик и 23-летняя тетя детей",- говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Признаков насильственной смерти на телах погибших детей при внешнем осмотре не обнаружено, отмечается в пресс-релизе. "По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом", - сообщает следствие.

В доме есть газовая колонка, газовый котел и газовая плита, но опасной концентрации соответствующих веществ в доме не выявлено.

Саратовская область

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