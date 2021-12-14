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Умерли еще двое пострадавших от отравления неизвестным веществом под Саратовом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Все четверо пострадавших от отравления неизвестным веществом скончались в селе Александровка Марксовского района Саратовской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

"Скончалась четвертая пострадавшая, 23-летняя девушка", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в Минздраве области "Интерфаксу" рассказали, что ранее в клинике умер 7-летний мальчик.

Как сообщалось, трагедия произошла накануне. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в частный дом, констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение были госпитализированы 7-летний мальчик и 23-летняя тетя детей.

Признаков насильственной смерти на телах погибших детей при внешнем осмотре не обнаружено.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом.

Саратовская область СКР

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