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Два человека пострадали в подмосковном монастыре в результате взрыва СВУ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство в женском монастыре в подмосковном Серпухове, пострадали два человека, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в скорой помощи.

"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", - сказал источник.

Пострадали два человека - мужчина и подросток. Им оказывают помощь медики скорой.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

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