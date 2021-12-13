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Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове увеличилось до пяти человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре увеличилось до пяти человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, пострадали пять человек, несовершеннолетние. У пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы", - сказал источник.

Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

В прокуратуре Подмосковья со своей стороны сообщили, что результате нападения на монастырь пострадал подросток.

"В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток", - сказали в надзорном ведомстве.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин, добавили там.

В прокуратуре не привели других подробностей происшествия.

Ранее в понедельник источник в скорой помощи сообщал "Интерфаксу" о двух пострадавших в результате взрыва.

"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", - сказал собеседник агентства.

В результате, как сообщалось, пострадали два человека - мужчина и подросток.

Серпухов Подмосковье

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