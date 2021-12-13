Пассажира авиарейса в Москву привлекли к ответственности из-за отказа надеть маску

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Административные протоколы составлены на пассажира рейса Ульяновск-Москва, который отказался использовать медицинскую маску при посадке на борт, сообщается в понедельник на сайте управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По данным полиции, инцидент произошел в аэропорту Ульяновск-Центральный, где представители авиакомпании отказали в перелете 38-летнему жителю Москвы, так как он отказался надеть средство индивидуальной защиты при посадке на борт.

"На неоднократные замечания командира воздушного судна, а также прибывших на борт сотрудников полиции прекратить противоправные действия пассажир не отреагировал", - говорится в сообщении.

Мужчина оскорблял членов экипажа и полицейских, вел себя агрессивно и нецензурно выражался, отмечает полиция.

В отношении мужчины были составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) и по ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - арест на срок до 15 суток.