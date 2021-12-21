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В Москве всего выявили 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии в общественном транспорте Москвы было выявлено около 700 тысяч нарушений масочного режима пассажирами, с начала 2021 года таких нарушений было более полумиллиона, сообщил "Интерфаксу" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, в Москве на транспорте контроль за ношением масок строже, чем в других регионах. Он объяснил это тем, что в Москве живет больше народу и выше риск распространения инфекции.

Также Султанов сообщил, что в Москве в транспорте предупреждают, что нужно носить маски.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Организатор перевозок Владислав Султанов

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