В Москве всего выявили 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии в общественном транспорте Москвы было выявлено около 700 тысяч нарушений масочного режима пассажирами, с начала 2021 года таких нарушений было более полумиллиона, сообщил "Интерфаксу" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, в Москве на транспорте контроль за ношением масок строже, чем в других регионах. Он объяснил это тем, что в Москве живет больше народу и выше риск распространения инфекции.

Также Султанов сообщил, что в Москве в транспорте предупреждают, что нужно носить маски.