В Думу внесли поправки против перепродажи строящегося жилья новым дольщикам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который должен пресечь практику, когда застройщик, затянувший строительство, имеет право вернуть дольщикам деньги со счетов эскроу и затем продать жилье другим покупателям и дороже.

Инициативы предусматривает, что если строительство дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, продление срока условного депонирования на счете эскроу осуществляется без заявления сторон.

Законопроект № 36447-8 размещен в думской базе. Среди его авторов председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В октябре Аксаков говорил, что в подготовке документа участвовал ДОМ.РФ.

Эскроу-счета - это специальные счета в уполномоченных банках, на которых хранятся деньги дольщиков до тех пор, пока жилье не будет введено в строй. Сейчас по закону деньги на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве (ДДУ) на срок условного депонирования денежных средств (прописывается в договоре), при этом срок не может превышать шесть месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Если застройщик допускает просрочку ввода жилья и нарушает оговоренный срок депонирования, то банк должен вернуть денежные средства дольщику. При этом закон не содержит указаний на расторжение ДДУ.

Если застройщик вовремя уведомил о просрочке, он может подписать с дольщиками дополнительное соглашение к договору и тогда проблем со счетом-эскроу не возникает. Без такого соглашения застройщик может отказаться от продления договора счета эскроу.

"В итоге возникает патовая ситуация. Участник строительства вправе понудить застройщика к заключению нового договора счета эскроу или продлить срок действующего. Но поскольку на стороне застройщика уже значительная просрочка по исполнению обязательства, застройщик будет настаивать на расторжении договора участия в долевом строительстве по причине закрытия счета эскроу, рассчитывая в том числе заключить новый договор по более высокой цене с новым участником строительства. И хотя расторжение старого договора и заключение нового не освобождает застройщика от ответственности перед участником строительства, заключение нового договора может позволить компенсировать возникшие в связи с неисполнением договора расходы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Аксаков ранее отмечал, что при задержке сроков сдачи дома застройщик может настаивать, чтобы дольщики забирали деньги и отказывались от сделки. Поскольку же дом к тому моменту бывает почти построен, его стоимость повышается, и квартиры в нем можно продать дороже, объяснял он.