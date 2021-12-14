Калужская область перенесла введение QR-кодов на 2022 год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Калужская область введет QR-коды в общественных местах с 15 января 2022 года, а не с 15 декабря 2021 как планировалось ранее, сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей личной странице в соцсети.

По словам Шапши, у правительства региона был вопрос о получении кода людьми с антителами.

"Вице-премьер правительства России Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 станут основанием для сертификата переболевшего", - пояснил Шапша причину переноса.

При этом в регионе по-прежнему нельзя работать в ночное время общепиту и увеселительным заведениям.

В регионе привиты более 543 тыс. жителей, при общем населении чуть больше миллиона.

По данным федерального оперштаба на 13 декабря, в Калужской области заразились коронавирусом 61 815 человек, из них скончались 1 111, выздоровели 58 170 человек.