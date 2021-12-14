"Росатом" нацелился на получение доли в разработчике процессоров "Эльбрус"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" обсуждает приобретение контрольного пакета акций российского разработчика процессоров "Эльбрус" АО МЦСТ, сообщили "Коммерсанту" источники на рынке микроэлетроники, весь МЦСТ при этом оценивается в пределах 5-7 млрд рублей.

По словам источников издания, инициатор сделки - правительство, недовольное показателями работы МЦСТ.

Госкорпорация уже провела due diligence и "готовится к началу сделки", говорят собеседники газеты на рынке. Источник в правительстве это подтвердил и уточнил, что решение о покупке будет принято на ближайшем заседании совета директоров "Росатома", которое пройдет до конца года.

Гендиректор МЦСТ Александр Ким назвал сообщения о возможной сделке "всего лишь слухами". Его заместитель Константин Трушкин заявил, что о сделке ничего не знает, но отказался назвать акционеров АО. В "Росатоме" от комментариев отказались.

По данным "СПАРК-Интерфакс", МЦСТ было учреждено в 1992 году, уставный капитал компании составляет 3 млн рублей, 99,88% акций АО у "граждан РФ", еще 0,08% - у Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН (ОАО ИТМИВТ), 0,04% - у ОАО "НИИ супер-ЭВМ".

В системе опубликован только один документ, в котором упомянуты имена возможных акционеров - отчет об итогах выпуска ценных бумаг за 1999 год. Из него следует, что исходно 25% акций МЦСТ было у ИТМИВТ, 12% - у ОАО "НИИ супер-ЭВМ". Остальные акции распределились между инженерами предприятия: по 13% у Бориса Бабаяна, Александра Кима, Арнольда Плоткина и Сергея Семенихина. Еще 11% было у Станислава Рачинского.

МЦСТ занимается в основном поставками в госсектор, но в последние годы объем контрактов сокращался. В 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд рублей, то в 2019 году — только один на 1,3 млрд рублей, следует из базы "СПАРК-Интерфакс". В декабре стало известно, что МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора "Эльбрус 32С", получив от Минпромторга 7,14 млрд руб. Это была вторая попытка властей профинансировать МЦСТ: в декабре 2020 года компания выиграла аналогичный тендер, но его результаты были отменены.