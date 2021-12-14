Продавцы текстиля попросили суд признать банкротом ТАНТК имени Бериева

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ивановское ООО "ХБтекстиль" 13 декабря попросило Арбитражный суд Ростовской области признать банкротом ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ТАНТК ), входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК), следует из материалов картотеки суда.

Основанием для обращения в суд стала задолженность в размере 1,366 млн рублей. Дата рассмотрения заявления еще не назначена.

ООО "ХБтекстиль" уже обращалось в суд с заявлением о признании ТАНТК банкротом. Тогда основанием для обращения послужило то, что решением от 2 февраля 2021 года суд обязал ТАНТК выплатить истцу 408 200 рублей задолженности по договору поставки, а решением от 24 марта - еще 835 481 рубль за поставленный товар. Однако в августе 2021 года суд оставил заявление о банкротстве без рассмотрения.

С начала 2021 года ТАНТК несколько раз смог избежать банкротства. В частности, в марте суд прекратил дело по заявлению ООО "Про Фактор" (Москва), которое добивалось введения наблюдения в отношении предприятия из-за долга в 6,8 млн рублей. Дело было прекращено в связи с отказом компании от заявления. Кроме того, ООО "Авиа Сити" (Ростов-на-Дону) обращалось с заявлением о вступлении в дело о банкротстве в связи с задолженностью 1,079 млн рублей, но оно было возвращено заявителю в связи с несоблюдением норм процедуры банкротства, которые применяются для стратегических предприятий.

В июле 2021 года Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения заявление "МД Вижн" о признании ТАНТК банкротом. По мнению суда первой инстанции, ТАНТК погасил задолженность в полном объеме. В августе данное решение поддержал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а в октябре - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

В октябре Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО "Специнструмент" (Серпухов, Московская область) в удовлетворении заявления о введении наблюдения в отношении ТАНТК. Основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 8,633 млн рублей.

ТАНТК им. Бериева выпускает самолеты-амфибии и специальные авиакомплексы для Минобороны. Завод также проводит ремонт и модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ, самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50/А-50У. Кроме того, он работает над самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100. По итогам I полугодия ТАНТК получил чистый убыток по РСБУ в размере 388,91 млн рублей, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выручка компании возросла на 36,6% - до 891,036 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "ХБтекстиль" - оптовая торговля текстильными изделиями. По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в размере 686 тысяч рублей, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 1,7% и составила 84,417 млн рублей. Единственным владельцем "ХБтекстиль" является его гендиректор Евгений Яшков.