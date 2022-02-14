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ТАНТК имени Бериева снизил чистый убыток вдвое на фоне сокращения производства

Пандемия увеличила расходы компании и помешала продвигать свою продукцию за рубежом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) в 2021 году получило 1,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

Выручка компании снизилась на 23,5% до 5,6 млрд рублей.

"Колебания выручки связаны со спецификой деятельности нашего предприятия. ТАНТК выпускает различные виды продукции с разным производственным циклом. Также многое зависит от условий договоров и товарной программы. В частности, в 2020 году мы выпустили два самолета Бе-200, а в 2021 году - один самолет", - сообщили "Интерфаксу" в ТАНТК.

В 2021 году ТАНТК отгрузил продукцию на 6,525 млрд рублей, что на 24% меньше, чем годом ранее. Негативное влияние на деятельность предприятия оказала пандемия коронавируса. В частности, увеличились расходы предприятия на приобретение средств индивидуальной защиты, антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств.

"Невозможность полноценного участия в международных авиационно-космических выставках (участие в выставках осуществлялось дистанционно), командирования делегации от предприятия для ведения переговоров с потенциальными заказчиками самолетов Бе-200 затруднили процесс продвижения продукции предприятия на внешние рынки", - разъяснили на предприятии.

При этом в пояснительной записке говорится, что в 2022 году ТАНТК намерено улучшить финансовое положение за счет увеличения объема производства и заключения новых перспективных контрактов на поставку гражданской авиатехники, а также реализации ряда мероприятий, направленных на эффективное управление и сокращение затрат.

"В ближайших планах предприятия заключение новых контрактов на поставку Бе-200ЧС на внутреннем рынке и на экспорт", - говорится в документе.

Кредиторская задолженность ТАНТК выросла с 13,233 млрд рублей на 31 декабря 2020 года до 14,668 млрд рублей на 31 января 2020 года, дебиторская - с 5,963 млрд рублей до 6,797 млрд рублей.

ПАО "ТАНТК им. Бериева" специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

ТАНТК имени Бериева Таганрог ОАК Бе-200 коронавирус

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