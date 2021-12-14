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КION и Ozon снимут сериал о жизни курьеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр KION и интернет-ритейлер Ozon снимут сериал о курьерах и их работе. Как следует из пресс-релиза кинотеатра, в основу сценария лягут реальные истории.

При создании сценария Ozon Rocket, логистический сервис Ozon, и Ozon Express соберут самые интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки. Производством сериала займется кинокомпания "Пиманов и партнеры" продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова.

Идею сериала создателям подсказал коронавирусный локдаун. который привел к росту спроса на услуги курьеров: за 9 месяцев 2021 года курьеры Ozon Rocket, логистического сервиса Ozon, доставили почти в 3,5 раза больше заказов, чем годом раньше.

Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

KION Ozon

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