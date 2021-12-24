В совете директоров Ozon сменился один независимый директор

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В совет директоров Ozon в качестве независимого директора вошел Нилеш Лакхани, сменив управляющего партнера Princeville Capital Эммануэля ДеСоуза. Такое решение приняло 23 декабря годовое собрание акционеров, сообщил Ozon.

Лакхани - председатель совета дирепкторов туристической компании Despegar. В прошлом он также входил в совет директоров Qiwi (2013-2014 гг) и был финдиректором "Яндекса" (2007-2010 гг).

Остальные члены совета директоров Ozon были переизбраны.

В совет входят 9 человек, в том числе два представителя Baring Vostok - старший партнер фонда Елена Ивашенцева и партнер Дмитрий Каменский, а также два представителя АФК "Система" - глава корпорации Владимир Чирахов и управляющий партнер Алексей Катков.

Также в совете состоят управляющий партнер UFG Asset Management Чарльз Райан, гендиректор Ozon Александр Шульгин, инвестпартнер SoftBank Investment Advisors (SoftBank Vision Fund) Лидия Джетт, CEO американского картографического сервиса Mapbox Питер Сирота.