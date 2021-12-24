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В совете директоров Ozon сменился один независимый директор

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В совет директоров Ozon в качестве независимого директора вошел Нилеш Лакхани, сменив управляющего партнера Princeville Capital Эммануэля ДеСоуза. Такое решение приняло 23 декабря годовое собрание акционеров, сообщил Ozon.

Лакхани - председатель совета дирепкторов туристической компании Despegar. В прошлом он также входил в совет директоров Qiwi (2013-2014 гг) и был финдиректором "Яндекса" (2007-2010 гг).

Остальные члены совета директоров Ozon были переизбраны.

В совет входят 9 человек, в том числе два представителя Baring Vostok - старший партнер фонда Елена Ивашенцева и партнер Дмитрий Каменский, а также два представителя АФК "Система" - глава корпорации Владимир Чирахов и управляющий партнер Алексей Катков.

Также в совете состоят управляющий партнер UFG Asset Management Чарльз Райан, гендиректор Ozon Александр Шульгин, инвестпартнер SoftBank Investment Advisors (SoftBank Vision Fund) Лидия Джетт, CEO американского картографического сервиса Mapbox Питер Сирота.

Ozon Нилеш Лакхани Эммануэль Де Соуза

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