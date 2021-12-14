Эксперты отмечают перегрев рынка кадров в сфере госзакупок

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок кадров в сфере госзакупок и закупок госкомпаний существенно перегрет, а подготовка новых специалистов слабо организована, сказал "Интерфаксу" гендиректор электронной торговой площадки (ЭТП) "Сбер А" ("Сбербанк- АСТ", одна из ЭТП для госзакупок) Владимир Андреев.

"Специальность очень востребована на рынке - почти как в сфере IT, - сказал он. - Готового специалиста на рынке не найдешь, а выпускникам вузов не хватает ни знаний, ни опыта".

"На протяжении последних 10 лет вакансия "специалист по закупкам" остается одной из самых востребованных на рынке труда в стране, - рассказал в свою очередь замгендиректора ЭТП "РТС-тендер" по Сибири и Дальнему Востоку (входит в число площадок для госзакупок) Игорь Бубуненков. - "Закупщиков" остро не хватает как в государственных и муниципальных организациях-заказчиках, так и у компаний-поставщиков и подрядчиков".

По его оценке, кадровый дефицит в сфере закупок порождает высокую текучку среди специалистов с уровнем квалификации "средний и чуть выше" и обуславливает высокую стоимость специалистов с уровнем "эксперт".

При этом подготовка в вузах необходимых специалистов, по оценке экспертов, не организована.

"Квалифицированный специалист по закупкам должен обладать очень широким спектром специальных знаний в юриспруденции, экономике, финансах и учете, а также иметь профессиональный уровень отраслевых знаний, - считает Бубуненков. - Наверное, поэтому в вузах, которые обучают молодых людей первой специальности, как правило, такая подготовка не проводится".

Вузы таких специалистов не готовят, сказал агентвту гендиректор "Института госзакупок" Андрей Храмкин.

"В этой области людям приходиться проходить через допобразование или переподготовку - спрос на соответствующие услуги высокий. В том числе из-за высокой текучести кадров - особенно в сфере госзаказа, где условия работы, в том числе уровни зарплат, невысокие. Помимо это стоит вопрос приобретения необходимого опыта", - добавил он.

По словам Храмкина, прежде в сфере госзакупок был спрос не столько на специалистов, профессионалов, сколько на людей, обладающих определенными навыками.

"Спрос именно на профессию закупщика только формируется, - сказал он. - При этом речь идет о специалистах, обладающих знаниями в области управления логистикой, процессами, планированием".

По его мнению, спрос на специалистов по управлению закупками (в части планирования закупок, их осуществления, распределения и доставки) будет расти. В то же время, по мере автоматизации закупочных процессов роль и востребованность низового персонала, ориентированного на решение технических, рутинных задач будет снижаться.

Также эксперты связывают проблемы в подготовке "закупщиков" с отсутствием качественных профессиональных стандартов.

"Нет определения специалиста по закупкам, - отметил Андреев. - Торгово-промышленная палата (ТПП РФ, занимается, в том числе, вопросами разработки различных профстандартов) бьется над этим вопросом уже много лет, но пока есть только общее понимание требований к таким специалистам".

"В главном "закупочном" законе - 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") заложен принцип профессионализма заказчиков, который предусматривает обязанность заказчиков и специализированных организаций поддерживать и повышать уровень квалификации специалистов по закупкам, - добавил Бубуненков. - Минтрудом были разработаны профстандарты для специалистов и экспертов в сфере закупок, а на федеральном уровне была разработана государственная программа по осуществлению контроля и оценки квалификации специалистов заказчиков. Эта программ должна была начать действовать в 2020 году, но, к сожалению, этого так и не случилось".

"Предполагается, что закупщик - это профессионал, но для этого нужно иметь какую-то образовательную базу, - отметил, в свою очередь руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. - У нас же до сих нет даже ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) по закупкам, а вузы если учат закупщиков, то обычно в рамках ФГОС "Государственное и муниципальное управление".

При этом он подчеркнул, что еще в 2015 году Минтруд утвердил два профстандарта "специалист в сфере закупок" (профессиональная деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд) и "эксперт в сфере закупок" (профессиональная деятельность по экспертизе и консультированию при осуществлении закупок). "Когда их приняли, была надежда на то, что развитие кадровой политики в этой сфере сдвинется с мертвой точки, но она не оправдалась", - сказал он.

По словам Сухадольского, эти профстандарты встретили жесткую критику со стороны госкомпаний и коммерческих закупщиков, поскольку в основном регламентировали техническую работу.

"В них не было ничего ни про управление качеством, ни про ведение переговоров, ни про иные, наиболее востребованные среди профессиональных коммерческих закупщиков компетенции, - рассказал руководитель "Интерфакс-ProЗакупки". - Зато были такие профессиональные требования, как обязательное знание земельного законодательства и, например, бухучета, - того, что не каждому закупщику пригодится. В итоге формально у нас ведется переобучение и оценка квалификации согласно профстандартам, но реальному развитию кадров они не способствуют".

Стоит отметить, что некоторую работу в области профстандартов вела ТПП РФ. Так, ранее в рамках Совета по профессиональной квалификации (СПК) ТПП РФ была образована комиссия по профессиональным квалификациям в сфере закупок и конкурентных отношений. Однако весной текущего года она была упразднена. В то же время в план разработки и актуализации профстандартов на 2021-2022 годы СПК ТПП была включена актуализация закупочных профстандартов Минтруда.

В результате, сейчас вопрос подготовки кадров в сфере закупок перешел, фактически на уровень послевузовского допобразования (ДПО) и переподготовки кадров. В основном обучение проводится в специализированных учебных центрах или институтах повышения квалификации и дополнительного образования при вузах.

"Дополнительное образование необходимо большинству закупщиков - и выпускникам вузов, которые только включаются в процесс и постепенно растут, и уже имеющим опыт специалистам, которые переходят из одной организации в другую, - считает Андреев. - Причем допобразование для них должно быть разнонаправленным. Если человеку не хватает финансовой грамотности, то необходимые навыки могут быть получены, например, в Финансовой академии, если экономической грамотности, - то в другом месте и т.п.".

В свою очередь Храмкин указал на особенность сегмента закупок госкомпаний. По его словам, в нем уже сейчас востребованы специалисты в области закупок с широким спектром компетенций.

"Но здесь есть одна особенность - у крупных госкомпаний имеются свои положения о закупках, "заточенные" под нужды конкретной компании, - сказал он. - Соответственно закупщику, выросшему в рамках, например, системы закупок "Росатома" будет не просто встроиться в систему закупок РЖД".

По его мнению, в этом, в ориентации на систему закупок конкретной госкомпании, значительное отличие между специалистами по закупкам в госзаказе и в закупках госкомпаний. Так, если для последних смена места работы (в плане встраивания в систему) - сложный и длительный процесс, то для специалистов в области госзакупок все намного проще. "В госзакупках единые правила - что на Дальнем Востоке, что в Калининградской области, - считает Храмкин. - Конечно, в каждом конкретном регионе есть свои нюансы, особенности, но общие правила - единые".

Бубуненков отмечает, что сейчас каждый учебный центр формирует свои образовательные программы исходя из сложившихся представлений и запросов, поступающих с рынка. То есть, уже достаточно подготовленные специалисты могут иметь различный набор навыков. Кроме того, высокий спрос на услуги по подготовке/переподготовке "закупщиков" привел к появлению большого числа предложений компаний, которые просто торгуют дипломами или оказывают услуги сомнительного качества.

"Площадкам, в свою очередь, пришлось развивать направление образовательных услуг и профессионального консалтинга в сфере закупок, - рассказали в "РТС-тендер". - В настоящее время у ведущих ЭТП есть специализированные подразделения, оказывающие образовательные услуги и продвигающие новые формы обучения и программы формирования и поддержки высокого уровня квалификации специалистов в сфере закупок. В ряде регионов запущены образовательные проекты по подготовке молодых специалистов для сферы закупок, в которых задействованы вузы, уполномоченные органы в сфере закупок и собственно площадки".

В сложившейся ситуации, по оценке экспертов, большую популярность набирает направление дистанционного образования в сфере закупок. Речь идет не только о дистанционных образовательных курсах, но и специализированных информационные программах и каналах в популярных мессенджерах.

В частности, "Интерфакс-ProЗакупки" запустил в Telegram спецканал по подбору кадров в сфере закупок "Работа и карьера в закупках, снабжении и логистике: вакансии & кандидаты". Он служит для размещения профессиональных вакансий и резюме в указанных сферах. При этом наполнение канала происходит как за счет самих пользователей, так и за счет постов из наиболее популярных соцсетей.