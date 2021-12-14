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Свыше 4 тыс. литров "веселящего газа" изъято за год из баров в центре Петербурге

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Несколько сотен баллонов с закисью азота ("веселящим газом") изъяли полицейские в 2021 году из баров и клубов в центре Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

"С начала года наркополицейские провели более 500 проверок ночных заведений и изъяли в общей сложности 425 баллонов с закисью азота объемом свыше 4 тыс. литров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых заведениях факты продажи "веселящего газа" фиксировались неоднократно.

Во всех случаях возбуждены административные дела, их материалы направлены в Роспотребнадзор для принятия решений о наказании.

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В частности, на улице Рубинштейна, которая считается одной из главных барных улиц Петербурга, полицейские выявили четыре заведения, где можно было приобрести закись азота.

Кроме того, из незаконного оборота в барах на Рубинштейна за год изъяли около 1,5 тыс. литров алкоголя. По всем нарушениям возбуждены административные дела.

Уточняется, что с начала текущего года полиция Центрального района города провела более 30 рейдов в барах на Рубинштейна.

Между тем основная часть жалоб петербуржцев на деятельность заведений на этой улице касается нарушения закона о тишине. По информации МВД, с начала 2021 года в полицию Центрального района города поступило свыше 550 жалоб местных жителей на шум.

"На каждое обращение последовала реакция. Прибывшие по указанному адресу полицейские фиксируют правонарушения, после чего (так как закон является региональным) направляют материалы для определения наказания в органы исполнительной власти", - отмечает пресс-служба.

Петербург

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