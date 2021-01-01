В России запретили использование "веселящего газа" ради развлечения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Закон, запрещающий использование, распространение и рекламу закиси азота в качестве одурманивающего препарата, вступил в силу с 1 января.

Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 29 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает производство, распространение и пропаганду использования закиси азота в целях, не связанных с медицинским, промышленным и техническим использованием, то есть для личного употребления "в целях изменения состояния организма человека", а также само его употребление в немедицинских целях.

По данным Минздрава, неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к летальному исходу, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. В то же время включение "веселящего газа" в список наркотических средств недопустимо, так как он активно используется в медицине в качестве средства ингаляционного наркоза, а также в промышленности.