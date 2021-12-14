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Петербургский депутат попросил разрешить общепиту работать в новогоднюю ночь

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутат петербургского Законодательного собрания Дмитрий Панов ("Новые люди") попросил главного санитарного врача города, главу управления Роспотребнадзора Наталью Башкетову отложить введение QR-кодов в ресторанах и кафе до февраля 2022 года или до даты принятия соответствующего закона Госдумой, сообщает пресс-служба Закса во вторник.

Панов также просит изменить условия работы ресторанов в ночь на 1 января.

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"(Прошу) разрешить работу и заполнение зала на 100% в новогоднюю ночь предприятиям общепита при 100-процентно вакцинированном персонале и наличии у гостей сертификатов о полной вакцинации от коронавируса или справки об отрицательном ПЦР-тесте", - говорится в документе.

Кроме того, депутат просит рекомендовать Смольному увеличить допустимую заполняемость фуд-кортов с 50% до 75% с 21 января 2022 года при условии вакцинации 85% персонала.

Как сообщалось, с ноября организации общепита в Петербурге могут работать только до 23:00.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что власти Петербурга продолжают рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений, компании просят перенести введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. Пиотровский уточнил, что город "попробует учесть их пожелания".

Основные коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 31 января 2022 года, а введение QR-кодов в общепите перенесли на 27 декабря. Также с 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие коронавирус либо имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Петербург

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