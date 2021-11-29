Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе и позднее могут объявить об ограничениях на период новогодних праздников, заявил в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России - Петербург" губернатор региона Александр Беглов.

"По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации", - сказал он.

"Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми. Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники", - сказал губернатор.

Эпидемическую ситуацию в Петербурге он назвал "напряженной, но контролируемой".

Беглов также напомнил, что действующие антиковидные ограничения были продлены до 31 января. Общепиту в городе разрешено работать днем. Система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам еще не введена.

В начале декабря 2020 года представители руководства Петербурга попросили туристов из других регионов не приезжать в город на праздники. Туристы после этого стали массово отказываться от туров. С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос. Доступ посетителей в театры был запрещен до 10 января, затем театры открыли все же с 7 января, но с заполняемостью до 25%.

Городские туроператоры потеряли за прошлые новогодние праздники до 90% клиентов, подсчитали в Российском союзе туриндустрии.