Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе и позднее могут объявить об ограничениях на период новогодних праздников, заявил в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России - Петербург" губернатор региона Александр Беглов.

"По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации", - сказал он.

"Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми. Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники", - сказал губернатор.

Эпидемическую ситуацию в Петербурге он назвал "напряженной, но контролируемой".

Беглов также напомнил, что действующие антиковидные ограничения были продлены до 31 января. Общепиту в городе разрешено работать днем. Система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам еще не введена.

В начале декабря 2020 года представители руководства Петербурга попросили туристов из других регионов не приезжать в город на праздники. Туристы после этого стали массово отказываться от туров. С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос. Доступ посетителей в театры был запрещен до 10 января, затем театры открыли все же с 7 января, но с заполняемостью до 25%.

Городские туроператоры потеряли за прошлые новогодние праздники до 90% клиентов, подсчитали в Российском союзе туриндустрии.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

22
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Беглов Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов
Пандемия коронавируса

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });