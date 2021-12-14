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Выбросы в наиболее загрязненных городах РФ снизились на 5%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 городах России, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", в 2021 году сократились более чем на 5%, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством во вторник.

По ее словам, наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации сталелитейного предприятия "Евраз" снижение выбросов составило более 25%.

Абрамченко сообщила, что в Челябинске существенный вклад (более 20%) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске.

Абрамченко также сообщила, что в Норильске за текущий год "не зафиксировано никакой положительной динамики".

"Крупные загрязнители в этих городах, в том числе "Норильский никель", "Русал", "ИнтерРАО", "Магнитогорский металлургический комбинат" заявили плановые даты завершения экологической модернизации в ближайшую трехлетку к 2024 году", - сказала вице-премьер.

Кроме того, Абрамченко сообщила, что из списка городов с высоким уровнем загрязнения по итогам текущего года исключается Нижний Тагил, в котором выбросы сокращены на 4%.

Федеральный проект "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология" направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также уменьшение на 20% объема выбросов в атмосферный воздух в 12 наиболее загрязненных городах страны к 2024 году.

Виктория Абрамченко

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