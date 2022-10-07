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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Депутаты предложили ужесточить ответственность за искажение экологической информации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии инициирует ужесточение ответственности должностных лиц за искажение экологической информации, сообщил первый зампред комитета Владимир Бурматов.

По его словам, комитет уже направил в правительство соответствующий законопроект:

"Тема очень важная, потому что мы видим, что сегодняшняя мера ответственности абсолютно неэффективная - там штраф до 6 тысяч рублей для должностных лиц (за искажение данных об экологической ситуации), мы считаем, что это просто смех", - отметил депутат.

Бурматов добавил, что требуют анализа планы регионов по проекту "Чистый воздух", "по которому есть риски не достижения целевых показателей".

"Я недавно вернулся из Челябинска, и пока я там находился - дышать в городе было просто невозможно. Ситуация по мнению граждан становится все более тяжелой, количество обращений растет. А при этом увеличивается финансирование проекта "Чистый воздух" из федерального бюджета. Возможно, требуют анализа и возможной корректировки те планы, которые были сформированы регионами по проекту. Деньги тратятся, а эффекта абсолютно нет", - сказал Бурматов.

Он считает, что невыполнение требований проекта "Чистый воздух" должно получить широкое обсуждение: "Запланированы большие парламентские слушания на эту тему, ее нужно поднимать на федеральный уровень. Регионы окуклились в рамках исполнения этого проекта, отчитываются циферками. Нужно заслушать особо проблемные города, где граждане задыхаются".

Целью реализации федерального проекта "Чистый воздух является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах-участниках на 902 тысячи тонн, или на 22% к 2024 году по сравнению с 2017 годом. В проекте упоминются Омск, Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Череповец и Чита.

Госдума Владимир Бурматов Челябинск Чистый воздух
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