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Газопровод загорелся на Ставрополье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Порыв газопроводной трубы произошел в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 20:25 по московскому времени поступила информация о том, что в результате порыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетский. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, произошел порыв трубы 500 мм на газопроводе. Факельное горение достигает высоты 1,5 метра. В ликвидации происшествия задействовали более 20 человек.

"На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в инстаграме.

Источник сообщил "Интерфаксу", что из-за прорыва газопровода в небо взвился многометровый огненный факел. "Горит газопровод "Отвод на Черкесск". Наблюдается огненный факел высотой более 20 метров", - сказал источник.

Перебои с газом возникли у жителей 20 поселков.

По информации ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", диаметр газопровода-отвода на Черкесск составляет 530 мм.

Ставропольский край

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