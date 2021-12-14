Факельное горение устранили на газопроводе в Ставропольском крае

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Факельное горение устранено на газопроводе в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщила представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Юлия Дашкевич.

"По состоянию на 21:20 по московскому времени факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва газопровода будут ликвидированы, для этого нужно время. Работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и главка МЧС по Ставрополью", - сказала Дашкевич журналистам во вторник.

Как сообщалось, около 20:25 по московскому времени в результате порыва газопроводной трубы началось факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская.

По данным МЧС, произошел порыв трубы 500 мм на газопроводе, факельное горение достигло высоты 1,5 метра. В ликвидации происшествия задействовали более 20 человек. Пострадавших нет.

Между тем, источник ранее сообщал "Интерфаксу", что из-за прорыва газопровода "Отвод на Черкесск" в небо взвился 20-метровый огненный факел.

Перебои с газом возникли у жителей 20 поселков.

По информации ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", диаметр газопровода-отвода на Черкесск составляет 530 мм.