В Екатеринбурге возбудили дело из-за ограбления банка на 10 млн рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По уточненным данным, сумма ущерба, причиненного финансовому учреждению, составляет около 9 млн рублей, а также порядка $5 тыс. и более 2 тыс. евро. В общей сумме около 10 млн рублей", - сказал Горелых.

Дело расследуется по "б" ч.4 ст. 162 УК РФ (вооруженный разбой). Грабителю грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации полиции, преступник угрожал в банке предметом, похожим на пистолет-ракетницу.

"Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства", - сказал Горелых.

На месте происшествия работали криминалисты регионального главка МВД и кинолог с собакой, которая помогла установить, в каком направлении скрылся злоумышленник. Ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник было совершено вооруженное нападение на банк в Екатеринбурге. Грабитель с деньгами скрылся. Руководство ГУ МВД области взяло на контроль раскрытие этого преступления.