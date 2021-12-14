Грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 млн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженное нападение совершено на один из банков в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Злоумышленник пришел в финансовое учреждение перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Он выстрелил один раз, чтобы запугать персонал, и забрал добычу.

Информации о раненых и погибших нет.

По данным Горелых, налетчик забрал с собой, по предварительной информации, около 10 млн рублей.

Руководство ГУ МВД области взяло на контроль раскрытие этого преступления.