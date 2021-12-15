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Нарышкин заявил, что Западу не удалось сделать из Навального "сакральную жертву"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Операция западных спецслужб по созданию "сакральной жертвы" из оппозиционера Алексея Навального не удалась, ему уже ищут замену в качестве лица российского протеста, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нём привыкли высокомерно думать западные политтехнологи", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".

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Он отметил, что в разведсообществе США и стран ЕС "вынуждены признавать, что интерес населения к "берлинскому пациенту" неуклонно снижается". "Скажу больше - ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", - подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что Москва продолжает ожидать от Запада ответов на вопросы о том, как в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин были обнаружены следы отравляющего вещества, но объяснений на этот счет пока не получено.

Глава СВР констатировал, что в настоящее время "энтузиазм по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение" у западных спецслужб и других правительственных структур снизился, это связано, в том числе с "делом Навального". Тем не менее, пока Россия "остаётся неуязвимой для любых внешних атак, тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов", считает Нарышкин.

Говоря о сотрудничестве СВР с иностранными разведками, он отметил, что "лишь несколько спецслужб откровенно декларировали своё нежелание общаться с нами". К партнерам России, по словам Нарышкина, относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями "по актуальным проблемам современности".

Отвечая на вопрос о том, есть ли на Западе в настоящее время те, кто подобно "кембриджской пятерке" (ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 1930-х годах в Кембриджском университете) помогает России "по личным убеждениям", глава СВР сказал, что "нежелание мириться с произволом корпораций, продажностью политиков, нападками на религиозные ценности, намеренным развалом общества и семьи и, наконец, извращённой трактовкой человека является сегодня важным стимулом для представителей интеллектуальной элиты по всему миру вновь искать связи с Россией".

"Могу обещать, что лет через 50 СВР будет что поведать о Филби и Блейках нашего времени", - отметил Нарышкин.

Серей Нарышкин СВР Алексей Навальный

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