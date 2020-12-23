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Lancet опубликовал отчет Charité о лечении Навального

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Врачи берлинской клиники Charité опубликовали в Lancet отчет о лечении Алексея Навального. Отчет опубликован по запросу издания и с согласия политика, сообщила пресс-служба больницы.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Он впал в кому на борту самолета. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске. 22 августа он поступил на лечение в Charité. Врачи клиники диагностировали у него тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

По запросу Charité германская военная лаборатория провела исследование и пришла к выводу, что против Навального использовали нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", напомнили в клиники. Эти выводы позднее подтвердили в ОЗХО.

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Charite Берлин Алексей Навальный Гермния Омск Томск

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