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В РФ принят закон об упрощенной идентификации с использованием водительских прав

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет при проведении упрощенной идентификации граждан использовать водительское удостоверение как второй документ. Сейчас для этих целей разрешено использовать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Документ (№1104357-7) был внесен в парламент правительством в феврале.

"Разрешаем использовать водительские права при упрощенной идентификации, их номер можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Даем гражданам альтернативу СНИЛС и ИНН. Сейчас надо показать и паспорт, и как второй ключ СНИЛС-карточку либо ИНН-карточку. Данные карточки редко с собой (носят - ИФ), права все-таки чаще, поэтому даем возможность - простое такое изменение - гражданину идентифицироваться при помощи этих двух документов", - пояснял ранее замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Согласно действующему законодательству, упрощенная идентификация клиента может проводиться при переводе денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств; при почтовых переводах денежных средств на сумму до 15 тыс. рублей; при продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, а также при заключении ряда договоров потребительского кредита, страхования. Также упрощенная идентификация может проводиться при заключении договора с НПФ, договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами.

Вторая новелла законопроекта позволяет всем компаниям, работающим с финансами и имуществом, подтверждать информацию о клиенте через кредитную организацию. Сейчас такое право есть только у профессиональных участников финансового рынка.

Еще одна новелла законопроекта касается увеличения лимита платежа по каско и ОСАГО, при которых не требуется проверять данные о клиенте, с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Госдума

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