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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В Думе обсуждают увеличение до 70 000 рублей лимита страховых операций без идентификации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил на согласование в профильные ведомства законопроект, который предлагает увеличить с 15 до 70 тысяч рублей порог, при котором не нужно проводить идентификацию клиентов при покупке всех видов страховых продуктов.

"В целях развития электронного взаимодействия между клиентами и страховщиками, повышения удобства пользователей страховых продуктов, законопроектом предлагается увеличить с 15 тысяч рублей до 70 тысяч рублей минимальную сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация по договорам страхования, попадающим под действие ФЗ-115 (об отмывании средств - ИФ)", - говорится в законопроекте, с которым ознакомился "Интерфакс".

Авторы документа отмечают, что минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась уже давно. "Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие законопроекта позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас порог, при котором не нужно проводить идентификацию, для всех видов страхования составляет 15 тысяч рублей, с 29 июня (в декабре 2021 года был принят соответствующий закон) он повышается до 40 тысяч рублей, но только по договорам ОСАГО и КАСКО.

В начале мая в Думу был внесен еще один законопроект, который повышает порог с 15 до 40 тысяч руб. по всем видам страхования, за исключением страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста либо наступления иного события, а также страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) или инвестиционного страхования.

Госдума Анатолий Аксаков
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