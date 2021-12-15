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Booking.com выполнил требование ФАС об отмене паритета цен для российских гостиниц

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com выполнил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене требования для российских гостиниц соблюдать паритет цен, сообщает пресс-служба регулятора.

"Нидерландская компания сообщила об исполнении предписания. Сервис Booking.com внес изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и перестал ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в конце ноября признал законными решение и предписание ФАС России.

Ранее ведомство признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), впоследствии обязала сервис выплатить в федеральный бюджет штраф в размере 1,3 млрд рублей.

Booking.com ФАС

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