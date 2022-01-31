Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 24 ноября 2021 года признал законность штрафа в 1,3 млрд рублей, который ФАС назначила сервису онлайн-бронирования мест в отелях Booking.com.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

Booking.com сначала оспорила решение ФАС, которая усмотрела в действиях агрегатора навязывание гостиницам требование соблюдать паритет цен. Затем компания оспорила уже назначенный штраф и судебное решение о законности штрафа.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Ведомство решило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг гостиничных агрегаторов информации. Затем компании был назначен штраф в 1,3 млрд рублей.

В конце августа 2021 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен. 11 ноября апелляционная инстанция оставила это решение в силе.