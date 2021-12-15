"Роснефть" получила лицензии на новый вид недропользования

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие "Роснефти" - "Самаранефтегаз" - получило две лицензии на новый вид недропользования - разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщил начальник отдела геологии нефти и газа Роснедр Сергей Шиманский.

"В настоящее время Роснедрами уже рассмотрены и одобрены четыре таких заявки. Две из них - это компания "Газпром нефть" в ХМАО, и вот на прошлой неделе рассмотрели еще две заявки от компании "Роснефть" в Самарской области", - сказал Шиманский в ходе конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее".

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" получила лицензии нового вида для создания технополигонов на участках Пальяновский и Салымский-3 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Технологические полигоны для разработки ТРИЗ как новый вид лицензирования недр был введен в РФ весной 2021 года. Полигоны для отработки технологий на ТРИЗ могут быть созданы на баженовской, абалакской, хадумской, доманиковской свитах и запасах сверхвязкой нефти. Глава Роснедр Евгений Петров сообщал, что в 2022 году планируется создать 10 технологических полигонов во всех ключевых нефтегазовых бассейнах России.