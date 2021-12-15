Потепление стало причиной появления на Ямале новых видов птиц

В ЯНАО теперь встречаются лебедь-шипун, красноголовый нырок, беркут, белощёкая казарка и серый гусь

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Новые для Ямало-Ненецкого автономного округа виды птиц обнаружены учеными во время авиамониторинга. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В частности, на территории округа отмечены лебедь-шипун, красноголовый нырок и беркут. Селиться в районе Байдарацкой губы стала и белощёкая казарка. Раньше этот вид имел статус транзитного. Впервые за 11 лет обнаружена популяция серого гуся, который, как считалось ранее, исчез на территории округа.

"Ученые пришли к выводам, что ареал присутствия водоплавающих смещается на север. Арктические температуры растут вверх, увеличивается теплый период осени, миграция всех арктических видов гусеобразных в осенний период теперь происходит в более поздние сроки", - говорится в сообщении.

По сравнению с мониторингом 2014 года птиц на территории округа стало больше. На это повлияли как благоприятные условия в период размножения, так и меры, реализуемые по их сохранению, подчеркивается в пресс-релизе.