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На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На Аляске 26 декабря зафиксировали самый жаркий декабрьский день в истории, сообщает BBC News.

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Температура на острове Кадьяк в воскресенье взлетела до рекордных 19,4 °C. Этот показатель на семь градусов теплее, чем предыдущий максимум штата.

До рекордно низких значений температура упала и в других местах на Аляске. На юго-востоке в городе Кетчикан 25 декабря температура упала до -18 °C.

Эксперты говорят, что теплый воздух с Гавайских островов сделал воздух Аляски - обычно холодный и сухой в декабре - более влажным. За сильным снегопадом последовал проливной дождь, который покрыл регион льдом, так как вода быстро замерзла, что привело к массовым отключениям электроэнергии и закрытию дорог. Лед, вероятно, продержится на дорогах до марта или апреля, сказал BBC News климатолог Рик Томан из Центра оценки и политики климата Аляски.

В начале декабря экологи заявили об ухудшении условий в Арктике из-за глобального потепления. AP отмечает, что Арктика нагревается в два - три раза быстрее, чем другие регионы планеты. Однако тающие льды вызывают к жизни новые вызовы: в частности, более доступными становятся добыча нефти и газа, горнодобывающая деятельность, и между странами, желающими коммерческого освоения региона, растут разногласия, уточняет агентство.

США Аляска Кадьяк

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