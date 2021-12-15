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Минтранс предложил запретить перевалку с судна на судно нефти, угля и химикатов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предложит запретить за пределами портов рейдовую перевалку угля, нефти и химических веществ, сообщил в Госдуме замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Он сослался на проект соответствующего постановления правительства о перечне грузов, перевалка которых будет запрещена.

В Думе находится правительственный законопроект № 1193668-7 об ограничении перевалки опасных грузов с судна на судно за границами морских портов. Если закон будет принят, перевалка будет запрещена с марта 2022 года. Перечень грузов, запрещенных к перевалке, в законопроекте не приведен, также там не указаны критерии, по которым грузы в этой ситуации можно считать опасными.

15 декабря депутат от КПРФ Евгений Бессонов спросил Зверева, коснется ли запрет зерна.

"Проект правил подготовлен ко второму чтению, он уже обсуждается с деловым сообществом. Вместе с правилами подготовлен также перечень грузов, представляющих опасность, в настоящее время в указанный проект акта правительства РФ по перечню грузов включено: химические вещества, нефть и уголь. Точка", - ответил замминистра.

Законопроект разрешает перевалку загрязняющих веществ за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне России только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за соответствующим морским портом. Перечень портов также утвердит правительство.

В первом чтении законопроект был одобрен 14 октября.

Минтранс Госдума Дмитрий Зверев Евгений Бессонов

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