Ограничения рейдовой перевалки опасных грузов прошли первое чтение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1193668-7, который с 1 марта 2022 года введет ограничения на перевалку опасных грузов с судна на судно за границами морских портов.

Из поправок следует, что перевалка загрязняющих веществ за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне России будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за соответствующим морским портом. Правительство утвердит перечень таких портов и перечень веществ, которые можно будет перегружать.

Перечень веществ, которые будут считаться загрязняющими, в законопроекте не определен. Также там не указаны критерии, по которым будет составлен этот список.

В проекте закона прописываются случаи, на которые действие закона предлагается не распространять: снабжение судов, а также искусственных островов, установок и сооружений, предназначенных для геологического изучения; аварийная перегрузка грузов; операции по перегрузке углеводородного сырья и продуктов его переработки между судном и искусственным островом; операции по бункеровке судов.

Комитет по транспорту в отзыве на проект предложил распространить запрет на рейдовую перевалку не только опасных, но и прочих грузов.

В Думе находится и законопроект об административных штрафах за нарушение правил по перевалке опасных грузов. Физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей до 200 тысяч, а за нарушение в исключительной экономической зоне предлагается штраф вдвое меньше. Штрафы для юрлиц предлагается установить в пределах от 5 млн до 10 млн рублей (0,5 - 1 млн рублей за нарушение в исключительной экономической зоне).